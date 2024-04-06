Голкипер «Трактора» Фукале не сыграет в третьем матче серии против «Локомотива»
Стали известны составы «Локомотива» и «Трактора» на третий матч 1/2 финала Кубка Гагарина.
Вратарь челябинского клуба Зак Фукале не попал в заявку на игру. 28-летний канадец пропустит второй матч подряд: он получил повреждение после столкновения с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой встрече серии.
Составы команд на третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив»:
«Трактор»:
Вратари: Мыльников, Бутеец
1-е звено: Родуолд, Робинсон, Котляревский, Карпухин, Телегин.
2-е звено: Шабанов, Ткачев, Юртайкин, Яруллин, Антипин.
3-е звено: Бурдасов, Дер-Аргучинцев, Кравцов, Дронов, Блажиевский.
4-е звено: Сошников, Шаров, Жарков, Щучинов, Рыков.
«Локомотив»:
Вратари: Исаев, Мельничук.
1-е звено: Каюмов, Шалунов, Тесанов, Рафиков, Сергеев.
2-е звено: Кирьянов, Андронов, Березкин, Гернат, Черепанов.
3-е звено: Никулин, Иванов, Алексеев, Елесин, Береглазов.
4-е звено: Аверин, Красковский, Симашев, Бут, Симашев.
Третий матч серии «Трактор» — «Локомотив» пройдет в субботу, 6 апреля в Челябинске. Начало — в 14.30 мск. «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-0.
|Восточная конференция
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|90
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|Автомобилист
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|82
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|Трактор
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|37
|31
|80
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|78
|8
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|21
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
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|СКА
|68
|46
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|5
|Северсталь
|68
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|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
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|68
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|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|1 - 1
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|6.04
|14:30
|
Трактор – Локомотив
|- : -