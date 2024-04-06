Спортивный директор «Спартака» о Цыплакове: «Клуб сделает все, чтобы он продолжил за нас выступать»

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал ситуацию с контрактом Максима Цыплакова.

— Контракт Максима Цыплакова заканчивается после этого сезона. Есть ли какие-то новости по продлению?

— Расторгать контракт с Максимом мы точно не планируем. С мая открывается трансферное окно, в течении апреля будем разговаривать с Цыплаковым и его представителем. Хотим, чтобы Максим играл за «Спартак» и дальше. Клуб обязательно сохранит права и сделает все, чтобы он продолжил за нас выступать.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 25-летний Цыплаков провел 65 матчей, в которых набрал 47 (31+16) очков. В Кубке Гагарина у него 11 игр и 4 (2+2) очка.

(Анна Бирюкова)