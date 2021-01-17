«Трактор» всухую победил «Локомотив»

«Трактор» одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы взяли верх со счетом 5:0.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Основин — 10 (Шварев, Ильин), 1:52 — 1:0. Гика — 10 (Кравцов), 12:49 — 2:0. Пилут — 5 (Манухов), 37:06 — 3:0. Ильин — 4 (Гика, Телегин), 57:27 — 4:0.

Вратари: Вилл — Паскуале.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 17 (3+9+5) — 23 (6+5+12).

Судьи: Фатеев, Щенев.

17 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.