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Сегодня, 19:31

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Трактор» и записал на свой счет седьмую победу подряд

Алина Савинова
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«Трактор» на своем стадионе принимал «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3 ОТ в пользу гостей.

В составе «Трактора» отличились Сергей Шумаков и Михаил Котляревский.

У «Автомобилиста» шайбы забросили Стефан Да Коста, Ник Эберт, а автором победного гола в овертайме стал Джесси Блэкер.

После этой встречи клуб из Екатеринбурга возглавил таблицу Востока, набрав 48 очков. Челябинская команда с 33 очками занимает 8-е место.

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«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Шумаков — 2 (бол.), 5:56 — 1:0. Котляревский — 2 (Блажиевский), 13:54 — 2:0. Да Коста — 12 (Неучев, Эберт), 43:45 — 2:1. Эберт — 5 (Волк), 59:59 — 2:2. Блэкер — 2 (Белоусов, Обидин), 63:35 — 2:3.
Вратари: Мыльников — Маттссон (57:49 — 59:59).
Штраф: 4 — 12.
Броски: 28 (10+10+7+1) — 37 (6+14+16+1).
Судьи: Морозов, Раводин.
23 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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