Знароке объяснил назначение Сафонова капитаном: «У него есть лидерские качества»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Нас с победой.
— После поражения в Новосибирске вы сказали, что видите прогресс в строительстве команды. В чем он заключается?
— Чтобы раскрыть этот вопрос, то надо минимум 30 минут говорить.
— Ответьте за 3 минуты.
— Не смогу. Прогресс есть.
— В чем, кроме индивидуального мастерства, «Ак Барс» сегодня был сильнее «Барыса»?
— Более-менее соблюдали игровое задание.
— А три удаления подряд в начале второго периода?
— Это дисциплина, с этим соглашусь.
— Когда были удаления из-за нарушения численного состава, когда игроки сталкивались друг с другом, было впечатление, что все валится из рук. Это связано с общей нервозной, скандальной обстановкой вокруг клуба?
— Нервозной — может быть, скандальной — вы преувеличиваете.
— Почему Илью Сафонова сделали капитаном, а не более опытных игроков?
— Не было времени перешить, у них были буквы «А».
— А почему именно Сафонов?
— У него есть лидерские качества.
— Вы придавали особое значение сегодняшнему матчу? Команда могла выпасть из восьмерки, он мог быть определяющим для вас.
— Не думал про это вообще.
Как стало известно «СЭ», Олег Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» сразу после возвращения команды с выезда.
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