«Торпедо» заплатило «Ладе» 4 миллиона рублей за 16-летнего хоккеиста

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«Торпедо» выкупило у тольяттинской «Лады» 16-летнего нападающего Андрея Крутова.

Как стало известно «СЭ», нижегородцы заплатили за игрока 4 миллиона рублей.

Крутов — лучший снайпер и бомбардир Первенства России в регионе «Поволжье» в прошлом сезоне.