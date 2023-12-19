Видеотрансляция игры КХЛ «Торпедо» — «Спартак» в Кинопоиске начнется в 18.15 мск

19 декабря «Торпедо» во дворце спорта «Нагорный» примет московский «Спартак» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра в Нижнем Новгороде начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Торпедо» — «Спартак» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 18.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события встречи «Торпедо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» тренера Игоря Ларионова занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 51 баллом. «Спартак» под руководством Алексея Жамнова набрал 56 очков, располагаясь на первой строчке на Западе.

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