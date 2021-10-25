«Торпедо» сообщило о расторжении контракта с защитником Верещагиным
Защитник «Торпедо» Верещагин покинул клуб
15:20
«Торпедо» на официальном сайте объявило о расторжении контракта с защитником Иваном Верещагиным.
Хоккеист перешел в команду 22 августа 2021 года. Это был его первый сезон в «Торпедо». 26-летний защитник провел шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.
Ранее Верещагин выступал в московском «Динамо», «Витязе», «Сибири» и «Металлурге».
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