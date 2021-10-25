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«Торпедо» сообщило о расторжении контракта с защитником Верещагиным

Защитник «Торпедо» Верещагин покинул клуб
15:20
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«Торпедо» на официальном сайте объявило о расторжении контракта с защитником Иваном Верещагиным.

Хоккеист перешел в команду 22 августа 2021 года. Это был его первый сезон в «Торпедо». 26-летний защитник провел шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее Верещагин выступал в московском «Динамо», «Витязе», «Сибири» и «Металлурге».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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