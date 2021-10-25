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«Авангард» — СКА: где смотреть и во сколько начало матча КХЛ

18:00
«Авангард» на своем льду примет СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Фото ХК «Авангард»
«Авангард» на своем льду примет СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Фото ХК «Авангард»
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Сегодня, 25 октября, «Авангард» на своем льду примет СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19.30 по московскому времени.

Омичи перед этой встречей проиграли «Ак Барсу» (2:3) и прервали свою шестиматчевую победную серию. На счету СКА две победы подряд с общим счетом 9:0. В прошлом сезоне команды провели два матча, в которых обменялись победами.

Главный бомбардир сезона у «Ястребов» — канадский форвард Корбэн Найт, набравший 21 (9+12) очко в 20 встречах. У армейцев по 20 очков набрали нападающие Антон Бурдасов (10+10) и Андрей Кузьменко (4+16).

Следить за матчем «Авангард» — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «КХЛ».

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Сергей Ревенко все материалы автора
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