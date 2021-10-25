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КХЛ назвала лучших игроков недели

13:00
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КХЛ на своем официальном сайте объявила лучших игроков 8-й недели регулярного чемпионата.

Ларс Юханссон из СКА был признан лучшим вратарем недели в пятый раз в карьере и во второй раз в сезоне. На прошедшей неделе Юханссон отразил 34 броска в двух матчах, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Валттери Кемиляйнен из «Витязя» стал лучшим защитником. Он провел три встречи и набрал 7 (2+5) очков.

Сакари Маннинен из клуба «Салават Юлаев» назван лучшим нападающим. В его активе 5 (3+2) баллов в трех играх.

Лучший новичок недели — вратарь «Северстали» Константин Шостак, который сыграл «на ноль» в одном матче из двух. По его воротам было нанесено 45 бросков, из которых он отразил 97,78%.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/25/491627.html

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