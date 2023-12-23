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Сегодня, 20:44

«Торпедо» — СКА: видеообзор матча КХЛ

Виктория Кравченко
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«Торпедо» в домашнем матче обыграло СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» обошло СКА в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на четвертое место. У обеих команд по 55 набранных очков.

ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 Металлург Мг 42 26 16 57
2 Авангард 40 27 13 57
3 Сал. Юлаев 41 25 16 53
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7 Автомобилист 43 22 21 49
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Западная конференция И В П О
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2 Спартак 43 28 15 60
3 Локомотив 41 27 14 57
4 Торпедо 43 26 17 55
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Барыс – Сочи
 3 : 2 ОТ
23.12 17:00
Торпедо – СКА
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23.12 17:00
Локомотив – ЦСКА
 2 : 1 ОТ
23.12 17:00
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