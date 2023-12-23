«Нефтехимик» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» в гостях обыграло «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.