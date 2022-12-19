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Сегодня, 21:52

«Торпедо» в овертайме переиграло «Северсталь»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» в овертайме переиграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Автороп победного гола стал нападающий нижегородцев Николай Коваленко. Также в составе «Торпедо» отличились форвард Деннис Ян и защитник Антон Сизов.

В составе «Северсталь» дубль оформил защитник Даниил Пыленков.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Пыленков — 2 (Петунин, Пилипенко), 2:12 — 0:1. Ян — 10 (Фирстов), 9:30 — 1:1. Пыленков — 3 (Рожков, Думбадзе), 13:09 — 1:2. Сизов — 2 (Дарьин, Конюшков), 28:55 — 2:2. Коваленко — 14 (Кручинин), 60:39 — 3:2.

Вратари: Кульбаков — Самонов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (10+11+13+1) — 34 (12+14+8+0).

Судьи: Бирин, Ромасько.

19 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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3 ЦСКА 39 25 14 55
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5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 41 18 23 44
8 Динамо Мн 41 17 24 42
9 Северсталь 40 14 26 38
10 Куньлунь 42 14 28 32
11 Сочи 39 5 34 16
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5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
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9 Амур 39 16 23 38
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