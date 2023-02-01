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Сегодня, 21:17

«Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» и обеспечило себе участие в плей-офф

Виталий Косик
Корреспондент
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Хоккеисты «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе хозяев отличились нападающий Данил Веряев, форвард Артем Михеев, нападающий Кирилл Воронин, защитник Богдан Конюшков и форвард Сергей Гончарук.

За «Салават» забросил нападающий Егор Сучков.

«Торпедо» стало второй командой, которая обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ.

Нижегородцы располагаются на 2-м месте в турнирной таблице «Запада» с 80 очками за 58 матчей.

«Салават» занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 69 очков за 58 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Голы: Веряев — 4 (Федотов), 2:49 — 1:0. Михеев — 2 (бол., Коваленко, Конюшков), 3:43 — 2:0. Воронин — 10 (бол., Белевич), 19:44 — 3:0. Конюшков — 1 (бол., Кручинин), 20:33 — 4:0. Гончарук — 22 (бол., Коваленко, Кручинин), 21:44 — 5:0. Сучков — 2 (Мухамадуллин, Пименов), 26:37 — 5:1.

Вратари: Кульбаков — Ежов.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 15 (9+4+2) — 29 (8+10+11).

Судьи: Белов, Оскирко.

1 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 58 43 15 91
2 Торпедо 58 38 20 80
3 Локомотив 58 34 24 76
4 ЦСКА 56 35 21 76
5 Динамо М 58 33 25 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Северсталь 58 24 34 60
8 Динамо Мн 58 23 35 59
9 Спартак 58 25 33 58
10 Куньлунь 58 20 38 45
11 Сочи 56 7 49 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 58 33 25 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 57 32 25 73
4 Авангард 57 33 24 71
5 Металлург 57 30 27 70
6 Сал. Юлаев 58 30 28 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Нефтехимик 58 27 31 59
9 Амур 57 26 31 59
10 Барыс 60 25 35 57
11 Трактор 58 24 34 56
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1.02 12:00
Амур – Сибирь
 3 : 0
1.02 12:30
Адмирал – Авангард
 2 : 3 Б
1.02 19:00
Ак Барс – Барыс
 2 : 1
1.02 19:00
Торпедо – Сал. Юлаев
 5 : 1
1.02 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
1.02 19:30
ЦСКА – Куньлунь
 - : -
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