«Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» и обеспечило себе участие в плей-офф

«Торпедо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе хозяев отличились нападающий Данил Веряев, форвард Артем Михеев, нападающий Кирилл Воронин, защитник Богдан Конюшков и форвард Сергей Гончарук.

За «Салават» забросил нападающий Егор Сучков.

«Торпедо» стало второй командой, которая обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ.

Нижегородцы располагаются на 2-м месте в турнирной таблице «Запада» с 80 очками за 58 матчей.

«Салават» занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 69 очков за 58 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Голы: Веряев — 4 (Федотов), 2:49 — 1:0. Михеев — 2 (бол., Коваленко, Конюшков), 3:43 — 2:0. Воронин — 10 (бол., Белевич), 19:44 — 3:0. Конюшков — 1 (бол., Кручинин), 20:33 — 4:0. Гончарук — 22 (бол., Коваленко, Кручинин), 21:44 — 5:0. Сучков — 2 (Мухамадуллин, Пименов), 26:37 — 5:1.

Вратари: Кульбаков — Ежов.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 15 (9+4+2) — 29 (8+10+11).

Судьи: Белов, Оскирко.

1 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.