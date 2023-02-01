«Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» и обеспечило себе участие в плей-офф
«Торпедо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.
В составе хозяев отличились нападающий Данил Веряев, форвард Артем Михеев, нападающий Кирилл Воронин, защитник Богдан Конюшков и форвард Сергей Гончарук.
За «Салават» забросил нападающий Егор Сучков.
«Торпедо» стало второй командой, которая обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ.
Нижегородцы располагаются на 2-м месте в турнирной таблице «Запада» с 80 очками за 58 матчей.
«Салават» занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 69 очков за 58 игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Голы: Веряев — 4 (Федотов), 2:49 — 1:0. Михеев — 2 (бол., Коваленко, Конюшков), 3:43 — 2:0. Воронин — 10 (бол., Белевич), 19:44 — 3:0. Конюшков — 1 (бол., Кручинин), 20:33 — 4:0. Гончарук — 22 (бол., Коваленко, Кручинин), 21:44 — 5:0. Сучков — 2 (Мухамадуллин, Пименов), 26:37 — 5:1.
Вратари: Кульбаков — Ежов.
Штраф: 19 — 17.
Броски: 15 (9+4+2) — 29 (8+10+11).
Судьи: Белов, Оскирко.
1 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|43
|15
|91
|2
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|3
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|4
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Северсталь
|58
|24
|34
|60
|8
|Динамо Мн
|58
|23
|35
|59
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|58
|20
|38
|45
|11
|Сочи
|56
|7
|49
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|58
|33
|25
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|57
|30
|27
|70
|6
|Сал. Юлаев
|58
|30
|28
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|60
|25
|35
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|1.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|3 : 0
|1.02
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|2 : 3 Б
|1.02
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|2 : 1
|1.02
|19:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|5 : 1
|1.02
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|1.02
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь
|- : -