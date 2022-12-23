Вратарь «Сочи» Бердин попал в ДТП

Как стало известно «СЭ», вратарь «Сочи» Михаил Бердин попал в ДТП на своем автомобиле. Состояние 24-летнего игрока уточняется.

Чуть позже сам голкипер рассказал о своем состоянии.

Бердин только недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил несколько матчей.

В нынешнем сезоне он вернулся в КХЛ. Бердин успел провести за «Сочи» 3 матча, показав коэффициент надежности 3,13 и отражая 91,4 процента бросков