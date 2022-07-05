«Торпедо» получит компенсацию от шведских клубов за Леннстрема и Заара

Как стало известно «СЭ», защитник Теодор Леннстрем и нападающий Даниэль Заар не вернутся в «Торпедо».

У обоих были контракты с нижегородцами на сезон-2022/23.

Нижегородский клуб получит компенсацию от «Регле» за Заара, а за Леннстрема — от «Ферьестада».

27-летний Леннстрем в этом сезоне дебютировал в КХЛ. В 40 матчах регулярного чемпионата он набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности «минус 8».

На счету 28-летнего Заара в этом регулярном чемпионате КХЛ 14 (4+10) очков в 28 играх.