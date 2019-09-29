«Торпедо» переиграло «Сочи»
19:48
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало «Сочи». Хозяева одержали победу со счетом 4:1.
Нижегородцы одержали пятую победу в сезоне и набрали 16 очков.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Голы: Лугин — 1 (Петров, Погоришный), 8:04 — 0:1. Жафяров — 6 (бол.), 18:57 — 1:1. Орлов — 2 (Ураков, Веряев), 30:45 — 2:1. Геноуэй — 3 (Варнаков, Жафяров), 37:02 — 3:1. Белевич — 3, 38:20 — 4:1.
Вратари: Линдбек — Шикин.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 35 (15+11+9) — 20 (10+7+3).
Судьи: Гусев, Наумов.
29 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
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