«Торпедо» нанес «Куньлуню» четвертое поражение кряду

«Торпедо» на своем льду переиграло «Куньлунь» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Точными бросками отличились Дамир Жафяров и Кирилл Ураков.

После данной победы нижегородцы вышли на седьмое место на «Востоке» с 24 очками, китайский клуб — последний (12 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Жафяров — 7 (бол., Чехович, Уайдмэн), 12:19 — 1:0. Ураков — 3 (Перескоков, Уайдмэн), 27:04 — 2:0.

Вратари: Серебряков — Шикин (59:03).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 42 (14+24+4) — 38 (10+13+15).

Судьи: Беляев, Букин.

12 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».