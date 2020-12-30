«Торпедо» обыграло «Локомотив», команды забросили 11 шайб на двоих

«Торпедо» дома одержало победу над «Локомотивом» (6:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе нижегородцев шайбы забросили Джордан Шварц, Семен Ручкин, Сергей Гончарук, Энди Миэл, Иван Чехович и Антон Шенфельд. У ярославцев голы забили — Михаил Беляев, Егор Коршков, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Атте Охтамаа.

Для «Торпедо» эта победа стала третьей подряд в КХЛ.

3 января «Локомотив» сыграет с «Витязем», «Торпедо» встретится в гостях с «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 6:5 (3:2, 2:2, 1:1)

Голы: Коршков — 13 (бол., Марченко, Каюмов), 5:07 — 0:1. Шварц — 6, 6:41 — 1:1. Беляев — 1 (Паскуале), 13:16 — 1:2. Ручкин — 2 (Чехович, Жафяров), 13:36 — 2:2. Гончарук — 9 (Остин, Белевич), 15:50 — 3:2. Иванов — 5 (Беляев, Мисюль), 22:39 — 3:3. Черепанов — 3 (Пулккинен, Петерссон), 29:36 — 3:4. Миле — 13 (бол., Жафяров), 34:41 — 4:4. Чехович — 10 (бол., Миле, Жафяров), 35:39 — 5:4. Охтамаа — 5 (Ильенко, Красковский), 42:20 — 5:5. Шенфельд — 10 (Шварц, Пайгин), 46:30 — 6:5.

Вратари: Тихомиров (Серебряков, 13:16) — Паскуале (Коновалов, 15:50, 58:37).

Штраф: 6 — 20.

Броски: 25 (12+6+7) — 33 (14+13+6).

Судьи: Беляев, Соин.

30 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.