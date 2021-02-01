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«Торпедо» всухую переиграло «Куньлунь»

21:25
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«Торпедо» принимало «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородцы одержали победу со счетом 3:0.

Гол и результативную передачу в свой актив записал нападающий Крис Терри.

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Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Уайдмэн — 9 (бол., Терри), 52:08 — 1:0. Терри — 6 (бол., Чехович), 54:41 — 2:0. Шварц — 10, 56:18 — 3:0.

Вратари: Тихомиров — Шикин.

Штраф: 18 — 18.

Броски: 39 (7+19+13) — 31 (12+8+11).

Судьи: Беляев, Букин.

1 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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