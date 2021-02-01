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СКА в Москве уступил «Динамо»

21:42
«Динамо» обыграло СКА. Фото ХК СКА.
«Динамо» обыграло СКА. Фото ХК СКА.
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Московское «Динамо» обыграло СКА (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин. «Динамо» набрало 69 очков и занимает четвертое место на Западе. У СКА 70 очков и вторая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Кагарлицкий — 11 (Чайковски), 43:37 — 1:0. Яшкин — 32 (п.в., Шипачев), 58:34 — 2:0.

Вратари: Бочаров — Хелльберг (57:29 — 58:34).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 22 (6+3+13) — 34 (14+16+4).

Судьи: Кулаков, Оленин.

1 февраля. Москва. «ВТБ Арена»

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