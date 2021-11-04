Хет-трик Чеховича принес «Торпедо» победу над минским «Динамо»

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло минское «Динамо» со счетом 4:0.

Хет-трик на счету Ивана Чеховича, еще одну шайбу забросил Дамир Жафяров.

После этого матча «Торпедо» с 27 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Динамо» с 30 очками — на седьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Чехович — 6 (бол., Тянулин, Агостино), 8:23 — 1:0. Жафяров — 7 (Миле, Леннстрем), 30:54 — 2:0. Чехович — 7 (бол., Тянулин, Пайгин), 43:25 — 3:0. Чехович — 8 (бол., Белевич), 54:29 — 4:0.

Вратари: Тихомиров — Рыбар.

Штраф: 2 — 16.

Броски: 57 (8+25+24) — 22 (6+10+6).

Судьи: Оленин, Соин.

4 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.