Шайба Хохлачева в овертайме принесла «Спартаку» победу над СКА

«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл СКА со счетом 2:1.

В основное время на шайбу Михаила Воробьева красно-белые ответили точным броском Андрея Локтионова. Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Александр Хохлачев.

После этого матча «Спартак» с 29 очками занимает восьмое место в Западной конференции, СКА с 39 очками — на первой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Воробьев — 3 (Швец-Роговой), 17:49 — 1:0. Локтионов — 8 (Кугрышев, Вишневский), 51:40 — 1:1. Хохлачев — 8 (Локтионов), 62:07 — 1:2.

Вратари: Юханссон — Данск.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (8+10+13+0) — 22 (3+5+11+3).

Судьи: Гашилов, Раводин.

4 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».