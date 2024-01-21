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Сегодня, 11:00

«Торпедо» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА начнется 21 января в 13.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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&amp;quot;Торпедо&amp;quot; - ЦСКА.
Фото ХК &quot;Торпедо&quot;

«Торпедо» и ЦСКА в воскресенье, 21 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «КРК Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — 13:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Торпедо» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Торпедо» набрало 63 очка и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе ЦСКА 58 баллов, команда находится на 7-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 54 35 19 76
2 Авангард 52 36 16 75
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Трактор 54 29 25 64
7 Ак Барс 52 30 22 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Амур 52 21 31 51
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 52 15 37 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 35 17 74
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 54 31 23 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 52 27 25 61
7 ЦСКА 52 27 25 58
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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Торпедо – ЦСКА
 - : -
21.01 14:30
Металлург Мг – Северсталь
 - : -
21.01 14:30
Сал. Юлаев – Амур
 - : -
21.01 17:00
Локомотив – Авангард
 - : -
21.01 17:00
Нефтехимик – Адмирал
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