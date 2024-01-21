«Торпедо» и ЦСКА в воскресенье, 21 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «КРК Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — 13:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Торпедо» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Торпедо» набрало 63 очка и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе ЦСКА 58 баллов, команда находится на 7-м месте Западной конференции.

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