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Хоккеист «Сочи» Грэм: «Наша команда должна играть лучше и возвращаться в гонку за плей-офф»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Джесси Грэм подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:6).

«Второй период оказался очень тяжелым, соперник подловил нас на длинных сменах и забил несколько голов. Мы попали в сложную ситуацию, хотя пытались вернуться в игру», — приводит «РБ Спорт» слова Грэма.

Также он высказался о неудачной серии своей команды из 16 поражений в 17 последних матчах.

«У нас было много травмированных и заболевших. Хотя это, конечно, не оправдание, наша команда должна играть лучше, становиться единым целым, одержать несколько побед и возвращаться в гонку за плей-офф. Нам нужно вернуться к той игре, которая была у нас в первые два месяца чемпионата», — добавил хоккеист.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков за 53 матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-hk-sochi-gre-m-nasha-komanda-dolzhna-igrat-luchshe-i-vozvrashhat-sya-v-gonku-za-plej-off/
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