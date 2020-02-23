Второе интервью на новом Youtube-канале «СЭ» «Тафгерл»! Перед матчем «Вашингтона» с «Монреалем», еще до 700-го гола Александра Овечкина Алена Гребенькова поговорила с другой российской звездой «Столичных» — Евгением Кузнецовым. О самом Овечкине, Ковальчуке, Самсонове, футболисте Тарасове, Олимпиаде и многом другом. И не пропустите крутой конкурс: розыгрыш шайбы с автографом Кузнецова. Условия — в видео интервью форварда «Кэпс».

А вот фрагмент из интервью Кузнецова:

— Вы очень хорошо общаетесь с Ильей Самсоновым и опекаете его. Не подкалываете друг друга по поводу соперничества «Челябинск-Магнитка»? Болельщики «Трактора» и «Металлурга» друг друга не любят.

— Только дебилы, наверное, друг друга не любят. «Металлург» — великий клуб. Такой же, как и «Трактор». Первые, может быть, побольше выиграли. Спортивная злость — одно, жить — совсем другое. Мы все дружим, все-таки из одной области. Я всегда был сторонником того, чтобы люди были ближе друг к другу.

— Что у «Трактора» не получилось в этом году?

— Без понятия. У самого получился довольно скомканный сезон. Я как-то пропустил это. Вроде бы вот «Трактор» боролся за плей-офф, а уже на последнем месте. Думаю, в клубе сделают выводы. Там есть, кому решать. Наверное, ситуация с болельщиками тоже повлияла. Ребятам было тяжело. Наша команда славилась тем, что болельщики подгоняли нас вперед. Всегда было легче играть, когда собирался полный дворец. А тут произошла какая-то бытовуха. Нужно сначала там разобраться.