Толчинский: «В нас никто не верил, каждый эксперт хоронил «Авангард» в первом раунде плей-офф»
Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал, как коронавирус повлиял на сезон.
«Такой путь никогда не бывает легким. В нас никто не верил. Каждый эксперт хоронил «Авангард» в первом раунде плей-офф. И каждый последующий раунд нас продолжали хоронить все эксперты. Букмекеры вообще не уважали. Тяжело было, но, слава богу, мы показали свои возможности! Команда у нас как семья», — цитирует Толчинского «Известия».
Напомним, «Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1158663/aleksei-fomin/okazatsia-v-finale-s-tcska-imenno-etogo-ia-khotel
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