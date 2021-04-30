Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Толчинский — о победе «Авангарда» в матче с ЦСКА: «Какие-то нереальные эмоции»

10:45
Теги:

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский высказался о финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Когда еще перед сезоном подписывал контракт с «Авангардом», я об этом мечтал. Именно этого и хотел — оказаться в финале с ЦСКА. Просто счастлив на самом деле, что все это сбылось, что все наяву. До сих пор поверить в это не могу. Какие-то нереальные эмоции», — цитирует Толчинского «Известия».

Толчинский является воспитанником ЦСКА, он выступал за красно-синих с 2018 по 2020 год, а также играл за команды системы клуба — «Красную Армию» и «Звезду».

«Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1158663/aleksei-fomin/okazatsia-v-finale-s-tcska-imenno-etogo-ia-khotel

Читайте также

Борис Миронов назначен главным тренером «Спартака»
«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
Капризов затащил «Миннесоту» в овертайм. Его команда спасла матч, проигрывая 0:3
Стали известны все участники плей-офф ЮЧМ-2021 по хоккею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд