Толчинский — о победе «Авангарда» в матче с ЦСКА: «Какие-то нереальные эмоции»
Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский высказался о финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
«Когда еще перед сезоном подписывал контракт с «Авангардом», я об этом мечтал. Именно этого и хотел — оказаться в финале с ЦСКА. Просто счастлив на самом деле, что все это сбылось, что все наяву. До сих пор поверить в это не могу. Какие-то нереальные эмоции», — цитирует Толчинского «Известия».
Толчинский является воспитанником ЦСКА, он выступал за красно-синих с 2018 по 2020 год, а также играл за команды системы клуба — «Красную Армию» и «Звезду».
«Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1158663/aleksei-fomin/okazatsia-v-finale-s-tcska-imenno-etogo-ia-khotel
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