Толчинский рассказал, что снова мог оказаться в ЦСКА после выступления за «Авангард»
Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что после выступления за «Авангард» мог вернуться в ЦСКА.
— Правда, что в Омске тяжелее удержать игрока, который вырос и родился в Москве?
— Это не самый главный фактор, но он тоже имеет место, когда ты выбираешь город. Против Омска, где я прожил год, ничего не имею. Но когда выбор стоит между Питером, Москвой и Омском, то ситуация понятна. К тому же я родился и вырос в столице. Там мой дом и близкие. Петербург — тоже большой город, похожий на Москву. Конечно, это влияет на твое решение, особенно если речь идет о контракте на пять лет. Родись я, как Ткачев, в Омске, где у него вся семья, возможно, думал бы по-другому.
— В какой-то момент среди претендентов был ЦСКА. Это правда?
— Был. По ходу прошлого сезона ко мне подходили люди из ЦСКА, говорили, что есть такой вариант, и спрашивали, что я об этом думаю. Шуми тоже рассказывал о звонке со стороны Сергея Федорова. Но было тогда непонятно, что произойдет дальше.
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