Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Отличный второй период провели, почти ничего не давали сделать сопернику. Забили два важных гола, а потом не опустили руки. Я не так много пропустил. После небольшой паузы на Евротур провел одну тренировку, покрутил велосипед. Самый долгий перелёт в заокеанской карьере? Наверное, в Лос-Анджелес, туда лететь часов пять. Но ты путешествуешь на обычном рейсовом самолете. Тебя ещё посадят с кем-нибудь неприятным на эти пять часов», — цитирует Толчинского официальный сайт КХЛ.

После этой победы омичи остались на втором месте на «Востоке» с 36 очками, «Амур» — десятый (22 очка).