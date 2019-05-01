Официальный Твиттер "Салавата Юлаева" сообщает, что клуб сделал квалификационные предложения игрокам Владимиру Ткачеву, Артему Сергееву и Юрию Сергиенко. Эти хоккеисты выходят на рынок в статусе ограниченно свободных агентов.

– ​Также квалификационные предложения получили молодые игроки хоккейной вертикали: Владислав Лукин, Илья Баранов, Даниил Скориков, Глеб Кузьмин, Эдуард Гиматов, Руслан Петрищев, Даниил Тарасов, Анвар Сулейманов, – написано в заявлении Твиттера "Салавата Юлаева".

Также квалификационные предложения получили молодые игроки хоккейной вертикали: Владислав Лукин, Илья Баранов, Даниил Скориков, Глеб Кузьмин, Эдуард Гиматов, Руслан Петрищев, Даниил Тарасов, Анвар Сулейманов. – ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 1 мая 2019 г.

Все о КХЛ – здесь