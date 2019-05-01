Форвард "Ак Барса" Владимир Ткачев подписал новое соглашение с клубом. Как информирует клубная пресс-служба, контракт 25-летнего россиянина рассчитан на два года.

Ткачев дебютировал в "Ак Барсе" в 2012 году, а в сезоне-2017/18 помог команде завоевать третий в истории Кубок Гагарина. В прошлом сезоне нападающий сыграл 62 матча и набрал 22 (11+11) очка. Всего за "Ак Барс" форвард провел 358 матчей, в которых набрал 157 (77+80) очков.

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