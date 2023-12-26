Ткачев назвал «Трактор» лучшим в КХЛ по предматчевым шоу

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев похвалил маркетинговый отдел клуба.

«Ребята проделывают фантастическую работу. Не зря в Челябинске всегда аншлаги, часть предматчевого шоу привлекает болельщиков. Я считаю, в этом плане «Трактор» лучший в лиге. Сейчас в тренде «Слово пацана» (смеется), можно оттуда какую-то сценку придумать и обыграть. Все бы хотели увидеть что-то подобное», — цитирует Ткачева Legalbet.

Перед матчем ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Автомобилистом», который прошел 19 декабря, предшествовало превью: братья Алексей и Николай Заварухины разыграли сцену из фильма «Брат 2», а на предматчевую разминку тренеры вышли в костюмах кинокартины Алексея Балабанова.