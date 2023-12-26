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Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ

Видеотрансляция игры КХЛ «Сибирь» — «Авангард» в Кинопоиске начнется в 15.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Михаил Кравец с хоккеистами «Авангарда».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

26 декабря «Сибирь» на своем льду в Новосибирске примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «Сибирь-Арена» начнется в 15.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Сибирь» — «Авангард» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 15.20 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Ключевые события встречи «Сибирь» — «Авангард» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Сибирь» тренера Сергея Кривокрасова занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 47 очками. «Авангард» под руководством Михаила Кравеца находится на второй строчке Востока с 57 баллами.

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 43 27 16 59
2 Авангард 41 27 14 57
3 Сал. Юлаев 42 26 16 55
4 Лада 44 22 22 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Автомобилист 44 23 21 51
7 Ак Барс 43 24 19 50
8 Сибирь 44 20 24 47
9 Амур 43 18 25 44
10 Нефтехимик 43 15 28 39
11 Адмирал 41 13 28 35
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 44 29 15 62
2 Динамо М 44 29 15 62
3 Локомотив 41 27 14 57
4 СКА 43 28 15 57
5 Торпедо 43 26 17 55
6 ЦСКА 43 22 21 48
7 Северсталь 42 19 23 45
8 Динамо Мн 41 18 23 40
9 Куньлунь РС 43 15 28 35
10 Сочи 43 14 29 33
11 Витязь 43 14 29 33
Результаты / календарь
5.12
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30.12
3.01
26.12 15:30
Сибирь – Авангард
 - : -
26.12 18:00
Лада – Металлург Мг
 - : -
26.12 19:00
Северсталь – Трактор
 - : -
26.12 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
26.12 19:10
Динамо Мн – Автомобилист
 - : -
26.12 19:30
Куньлунь РС – Локомотив
 - : -
26.12 19:30
Сочи – Адмирал
 - : -
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