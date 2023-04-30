Плющев считает, что в российском хоккее нужно многое менять

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, какие перемены нужны отечественному хоккею.

«Самое главное, в нашем хоккее должны работать профессиональные люди. Чтобы у нас не было чехарды игроков, необоснованных приглашений тренеров в клубы по каким-то причинам. Потому что у нас все ходят по кругу. Многие отмечают: уровень подготовки наших хоккеистов, тренеров оставляет желать лучшего. Мы уступаем в этом НХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Плющева.

Также он заявил о том, что тренер — сложная работа.

«Тренер — психолог, педагог, стратег, тактик. Очень много качеств должен совмещать в себе. Просто так этому не научишься, а постигать науку мало кто хочет. От этого страдает потенциал нашего хоккея. Даже ЦСКА — стабильная команда, выиграла Кубок Гагарина, за счет опытных игроков. Когда они сойдут, кто придет им на смену? Там резерва большого не видно. Я посещаю матчи высшей лиги, молодежных команд. Школа ЦСКА где-то утеряна. Нельзя сказать, что СКА дает нашему хоккею много воспитанников. Они приглашают опытных игроков», — добавил специалист.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.