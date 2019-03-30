Тэйлор Бек: "У нас с Шумаковым действительно очень хорошая химия"

Нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек после первого матча 1/2 финала Кубка Гагарина против "Салавата Юлаева"​ (4:3 ОТ) отметил, что команде нужно оставаться сфокусированной на собственных действиях.

– В каждой серии у нас всегда были определенные сложные матчи, - цитирует пресс-служба клуба Бека. - Но наш сегодняшний противник действительно сильная команда. Но если мы будем придерживаться своего плана на игру и просто фокусироваться на собственных действиях, то у нас все будет получаться.

– У вас с Шумаковым удивительная химия: ты отдаешь ему пас, а он забивает. Скучаешь по тем временам, когда вы играли в одной тройке?

– У нас действительно очень хорошая химия. Он мастеровитый игрок. Но на что я должен жаловаться, если мы выигрываем? Думаю, что у Боба Хартли отличный план. Пока мы идем успешно, будем его придерживаться.

– Были моменты, когда первое звено соперника вас переигрывало полностью. Вы будете обращать на это внимание, чтобы в следующих матчах противостоять ему более эффективно?

– Первое звено "Салавата Юлаева" одно из лучших в лиге. Конечно же, когда оно на льду, это очень опасно для нашей команды. Но у нас есть отличные игроки, в первую очередь, мы обращаем внимание на собственные действия.