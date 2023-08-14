Терещенко считает палкой о двух концах ситуацию с натурализацией легионеров в КХЛ
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о натурализации иностранных игроков в КХЛ после ужесточения лимита на легионеров.
«Здесь все очевидно. Лимит на легионеров ужесточили, но многие иностранцы хотят продолжать выступать в КХЛ. При этом конкуренция для них только вырастает. Поэтому и клубам, и самим игрокам из других стран приходится искать варианты. Если мы говорим о мастерах действительно высокого уровня, не вижу в данной тенденции ничего плохого. Это только пойдет на пользу лиге. С другой стороны, натурализация — всегда палка о двух концах. Нужно воспитывать своих и предоставлять им практику. Вопрос в том, будут ли эти иностранцы, получившие паспорта, помогать развитию хоккея у нас, станут ли подсказывать молодым», — цитирует Терещенко RT.
В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. В новом сезоне клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев. Ранее с заявке могло быть пять легионеров.
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