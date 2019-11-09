Терещенко не намерен завершать карьеру

Нападающий Алексей Терещенко заявил, что пока не собирается завершать карьеру. 39-летний нападающий был на просмотре в минском «Динамо», но не заключил контракт с клубом.

— Сейчас готовлюсь, тренируюсь. Держу себя в форме, — сказал Терещенко в эфире «Матч ТВ». — Ищу ли новую команду? Да, можно и так сказать.

Нападающий защищал цвета минского «Динамо» в сезоне-2018/19, провел 30 матчей и набрал 16 (6+10) очков в регулярном чемпионате. Ранее Терещенко выступал в московском «Динамо», «Ак Барсе» и «Салавате Юлаеве». В составе сборной России он стал трехкратным чемпионом мира.