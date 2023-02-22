Терещенко назвал двух лучших иностранных игроков в КХЛ

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко назвал форварда «Динамо» Джордана Уилла и нападающего «Авангарда» Корбана Найта лучшими иностранными игроками в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Сильнейший иностранец в КХЛ? На ум приходит Джордан Уилл. На очень высоком уровне играет Корбан Найт. Он умеет играть везде: в обороне и в атаке. Он соединяет атаку с обороной своим движением и передачами, а еще забивает голы. Сейчас таких легионеров в КХЛ мало», — приводит слова Терещенко Legalbet.

В текущем сезоне КХЛ 30-летний канадец Уилл принял участие в 60 матчах «Динамо», забил 12 шайб и сделал 27 голевых передач.

32-летний американец Найт отыграл за «Авангард» 56 встреч в этом сезоне КХЛ, забил 14 шайб и сделал 19 голевых передач.