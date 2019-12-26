Телегин, вероятно, расстался с Пелагеей

Нападающий ЦСКА Иван Телегин расстался со своей супругой, популярной певицей Пелагеей, утверждает Starhit. Недавно хоккеист опубликовал в Instagram фотографию с женой, подписав ее «Воссоединение». Однако вскоре удалил ее и все совместные снимки.

Кроме того, в сети появилась фотография Телегина, сидящего рядом с другой девушкой.

Телегин и Пелагея женаты с 2017 года. До этого хоккеист был в отношениях с другой женщиной, от которой у него есть сын 2016 года рождения.