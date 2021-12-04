Тамбиев оценил игру «Адмирала» в матче против «Автомобилиста»

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

— Неплохой первый период в нашем исполнении. Во втором — три подряд удаления серией. Отдали много сил в меньшинстве, соперник перехватил инициативу. А в третьем периоде все шло в радиусе одного броска — играли до гола. И соперник использовал нашу позиционную ошибку в обороне и забил победный гол. Ребята старались. Старались выполнять тот план на игру, что мы им предложили. Но с одним голом тяжело все-таки побеждать. Надо забивать больше. А так в принципе по самоотдаче, по работе к ребятам претензий нет. То, что они могут на сегодняшний день, они и показывают.

— Что скажете об игре Андрея Обидина, который еще в прошлом сезоне защищал цвета «Автомобилиста»?

— Неплохой молодой нападающий. Для «Адмирала» это хороший нападающий — молодой, бегущий, обладающий скоростными качествами. Он неплохо сегодня играл.