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Николай Заварухин: «После первого периода поговорили с ребятами в раздевалке по-мужски»

20:36
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1).

— Поздравляю ребят, поздравляю болельщиков с победой! Плохое начало матча было с нашей стороны. Много было обрезов, много контратак пропустили. После первого периода поговорили с ребятами в раздевалке по-мужски. Это дало результат — мы переломили игру. Здорово, что добились победы. Нам очки нужны как воздух.

— Розыгрыш большинства у нашей команды получается серийно: то каждое второе удавалось реализовать, то уже шесть матчей подряд — без голов в большинстве. С чем это связано?

— Сегодня при игре 5 на 4 мы создавали неплохие моменты. Да и в прошедшей игре со «Спартаком» был момент, когда Да Коста в пустые ворота не попал. Понятно, что команды подстраиваются под нас, смотрят, как мы играем. И стало нам тяжело забивать. Но будем искать решения, будем что-то менять, ведь за счет большинства можно выигрывать матчи.

— Как сейчас распределяются обязанности в тренерском штабе?

— Они практически не изменились. Так же есть тренер по защитникам, так же есть тренер по игре 5 на 4.

— Игорь Уланов отвечает за защиту, а Герман Титов — за большинство?

— Все правильно.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6767/

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Иван Шитик все материалы автора
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