«Там вообще не про «Локомотив». Отец погибшего хоккеиста Ткаченко выступил с критикой сценария фильма «Небесная команда»

Отец погибшего в авиакатастрофе «Локомотива» 7 сентября 2011 года хоккеиста Ивана Ткаченко Леонид Ткаченко в интервью «СЭ» высказался о художественном фильме о трагедии «Небесная команда», вышедшем в прокат на прошлой неделе.

«Авторы связывались со мной и попросили подписать какие-то документы, обещали на следующий день прислать сценарий. Я подписал, но в итоге они никому ничего не выслали. Через месяц мне передали сценарий из клуба, я его почитал и понял, что там вообще не про «Локомотив». Там болельщики в поезде едут, четыре свадьбы готовятся. При чем тут «небесная команда»? Я прочитал сценарий и сказал, что под это не подписываюсь. На этом наше общение закончилось. Слышал, что они сняли фильм за 28 дней и потратили на него около 350 миллионов рублей. Это как? Елена Михеева, которая снимала документальный фильм про Ваню, собирала материалы два с половиной года, а тут 28 дней... Что за это время можно сделать?» — сказал в интервью «СЭ» Ткаченко-старший.

7 сентября 2011 года в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» в тот день находились игроки основного состава и весь тренерский штат «Локомотива». Из 45 человек (вместе с экипажем), которые были в самолете, выжил в итоге лишь один — бортинженер Александр Сизов. Хоккеист Александр Галимов скончался от полученных ран в Институте хирургии имени Вишневского в Москве 12 сентября.