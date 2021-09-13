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Ураков прокомментировал отсутствие результативных действий за «Торпедо»

06:06
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Форвард «Торпедо» Кирилл Ураков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2).

«Вся команда билась и старалась. То, что я стал в этом сезоне играть не только в меньшинстве, но и в большинстве, приятно. Другие задачи и другая роль, но я уже более-менее освоился. Учитывая, что я раньше не так много времени проводил на льду, надо набирать обороты, чтобы хватало сил каждый матч играть столько же времени. Ноль очков в графе результативности? Если много об этом думать, то, наоборот, игра может разладиться. Нужно просто играть и бросать по воротам», — приводит слова Уракова официальный сайт КХЛ.

После этого матча СКА с 6 очками занимает 7-е место в Западной конференции, «Торпедо» с таким же количеством очков — на 5-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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