Тахир Мингачев: «ЦСКА не смог оправиться после двух сумбурных голов»
Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев поделился впечатлениями от четвертого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА (1:3, 2-2).
«Я бы не сказал, что СКА сильно отличался от самого себя образца прошлых игр. Быстрая команда, играет без средней зоны, — приводит «РБ Спорт» слова Мингачева. — Мы были готовы к игре, но получили два сумбурных гола, после которых не смогли оправиться. Но ощущения нокдауна не было. Конечно, это неприятно, но мы выходили на третий период отыгрываться. Не получилось. СКА и до этого играл в силовой хоккей, мы были готовы».
Пятая игра пройдет в понедельник, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало в 19:30 мск.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|Счет в серии
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СКА - ЦСКА
|2 - 2
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Ак Барс - Авангард
|3 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|17:00
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ЦСКА – СКА
|1 : 3
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