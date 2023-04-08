Тахир Мингачев: «ЦСКА не смог оправиться после двух сумбурных голов»

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев поделился впечатлениями от четвертого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА (1:3, 2-2).

«Я бы не сказал, что СКА сильно отличался от самого себя образца прошлых игр. Быстрая команда, играет без средней зоны, — приводит «РБ Спорт» слова Мингачева. — Мы были готовы к игре, но получили два сумбурных гола, после которых не смогли оправиться. Но ощущения нокдауна не было. Конечно, это неприятно, но мы выходили на третий период отыгрываться. Не получилось. СКА и до этого играл в силовой хоккей, мы были готовы».

Пятая игра пройдет в понедельник, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало в 19:30 мск.