Сергей Плотников: «Меня бьют в этой серии? Все нормально, это плей-офф. Если хотят бить, пусть бьют»
Нападающий ЦСКА Сергей Плотников подвел итоги четвертого матча финальной серии Западной конференции со СКА (1:3, 2-2).
«С нашей стороны были ошибки и переигранные смены, — приводит «РБ Спорт» слова Плотникова. — В моменте со вторым голом шайба скакала. Неудачный отскок, все бывает. Думаю, это было случайностью. Меня бьют в этой серии? Все нормально, это плей-офф. Если хотят бить, пусть бьют. Главное, чтобы судьи все это внимательно смотрели. Армейское дерби — лучшее, что есть в отечественном хоккее? Я не знаю, с трибуны виднее. Если вам нравится, значит — да. Мне оно нравится, всегда много эмоций. Нравится ли играть в седьмых матчах? Главное — выигрывать».
Пятая игра пройдет в понедельник, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало в 19:30 мск.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|3 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|8.04
|17:00
|
ЦСКА – СКА
|1 : 3
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