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Светлов — о домашней серии: «Мы набрали 50% очков в матчах с топовыми командами»

15:21
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Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в овертайме над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень напряженный матч, тяжелая игра, уже четвертая через день. Она стоила нам колоссальных сил и эмоций. Ребята бились до конца, хотели победить до последней секунды. В последних четырех матчах мы забрасываем ровно две шайбы. Все игры упорные, на тоненького. Кому-то дали отдохнуть, ротация при таком напряженном календаре нужна. Раз выиграли, значит, все сделали правильно. Нам важно каждое очко сейчас. Неплохо оценю домашнюю серию, мы принимали топовые команды, и 50% набранных очков — хороший показатель», — цитирует Светлова официальный сайт лиги.

После данной победы хабаровчане вышли на девятое место на «Востоке» (24 очка). Магнитогорцы же занимают пятое место (35 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/19/476066.html

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