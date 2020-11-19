Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в овертайме над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень напряженный матч, тяжелая игра, уже четвертая через день. Она стоила нам колоссальных сил и эмоций. Ребята бились до конца, хотели победить до последней секунды. В последних четырех матчах мы забрасываем ровно две шайбы. Все игры упорные, на тоненького. Кому-то дали отдохнуть, ротация при таком напряженном календаре нужна. Раз выиграли, значит, все сделали правильно. Нам важно каждое очко сейчас. Неплохо оценю домашнюю серию, мы принимали топовые команды, и 50% набранных очков — хороший показатель», — цитирует Светлова официальный сайт лиги.

После данной победы хабаровчане вышли на девятое место на «Востоке» (24 очка). Магнитогорцы же занимают пятое место (35 баллов).