Свен Андригетто: "Тренировки с "Авангардом" – безусловно, новый опыт для меня"

Новичок "Авангарда" нападающий Свен Андригетто рассказал, как проходит адаптация в команде.

"Я много разговаривал с Бобом Хартли и с Патриком Фишером, который также играл в НХЛ, - приовдит слова Андригетто официальный сайт "Авангарда". - Это помогло мне с принятием решения. Мне 26 лет, я провел более 200 матчей в НХЛ. Сейчас я на том этапе карьеры, когда мне нужно много игрового времени. Я хочу играть больше, выполнять важную роль в команде, улучшая при этом свою игру. Для хоккеиста нет предела, всегда есть чему научиться. И я рад стать частью "Авангарда".

Определенные сложности вызваны языковым барьером. Но в команде все очень открытые и всегда готовы помочь – Боб, весь тренерский штаб, генеральный менеджер, президент, игроки, персонал команды. Меня приняли, это очень приятно и значительно облегчает адаптацию. Чуть больше общаюсь с легионерами, ведь они говорят по-английски, и мы находимся в одной лодке – не говорим по-русски, к сожалению. Еще мне помогает Никита Щербак, мы знакомы с "Монреаля", он мне многое переводит.

Тренировки с "Авангардом" – безусловно, новый опыт для меня. Два ледовых занятия в день, а между ними – тренировка в зале. В НХЛ такого не было, там у нас была одна тренировка на льду и одна в зале. Очень много нового нужно освоить – система игры, партнеры по команде, тренерский штаб, новый город. Очень много моментов. Тренировки интенсивные и тяжелые, но мне нравится работа, которую мы проделываем. К началу сезона мы будем в оптимальной форме".