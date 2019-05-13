Защитник Виктор Сведберг продлил контракт на два года с "Барысом", сообщает официальный Твиттер команды. Новое соглашение будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В прошедшем сезоне КХЛ 27-летний швед принял участие в 25 матчах за "Барыс" в регулярном чемпионате и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "+22". В плей-офф Сведберг отметился двумя результативными передачами в 12 играх.

✒️📄Хоккейный клуб "Барыс" официально объявляет о продлении контракта с защитником Виктором Сведбергом. Игрок подписал соглашение на 2 года – до 30 апреля 2021 года. https://t.co/2nfv22D5cT pic.twitter.com/Tqzvdd49SG – ХК Барыс (@AstanaBarys) 13 мая 2019 г.

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