15:11 | Хоккей — КХЛ

Сведберг продлил контракт на два года с "Барысом"

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Защитник Виктор Сведберг продлил контракт на два года с "Барысом", сообщает официальный Твиттер команды. Новое соглашение будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В прошедшем сезоне КХЛ 27-летний швед принял участие в 25 матчах за "Барыс" в регулярном чемпионате и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "+22". В плей-офф Сведберг отметился двумя результативными передачами в 12 играх.

 

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Дополнительная информация

http://hcbarys.kz/news/item/viktor-svedberg-ostayotsya-v-baryse/

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