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Сегодня, 12:23

Жена хоккеиста «Северстали» Вовченко прокомментировала ДТП, в котором сбила девочку

Руслан Минаев
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Супруга нападающего «Северстали» Даниила Вовченко — Яна Вовченко-Александрова прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, в котором она сбила девочку.

«Я ехала на работу, передо мной у въезда во двор остановилась машина. Двигалась не быстро, около 60 километров в час, старалась объехать автомобиль. Из-за машины не было видно пешеходов. Когда увидела дедушку с девочкой, постаралась максимально уйти от удара. Дедушку не задела, а девочку по касательной. Она упала, но обошлось без переломов или тяжких травм. У нее ушиб мягких тканей. Мимо как раз ехала скорая, которая забрала ее через пять минут после столкновения. В течение недели будет проведено расследование. Во всем разберутся и вынесут вердикт. Есть свидетели, показания, записи видеорегистратора. Было замерено количество снега и состояние дорожного покрытия, а также полностью проверено состояние тормозов», — написала девушка в соцсети.

Вовченко-Александрова добавила, что не снимает с себя ответственности за произошедшее.

«Ответственности с себя не снимаю. Знаю, что шел мокрый снег и я должна была быть осторожнее. Сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда. После инцидента меня отвезли на освидетельствование, следов алкоголя или наркотиков не нашли. У меня самой только ушиб и шок. Очень рада, что все живы, поскольку все могло быть страшнее, не отверни я вовремя руль. Меня и саму сбивала машина, знаю, что это такое. Приложу все усилия для восстановления морального состояния и здоровья девочки. Решила все это рассказать во избежание придумывания бреда», — добавила она.

Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Shot. На нем, машина сносит ребенка, который переходит дорогу на пешеходном переходе. Момент снят на видеорегистратор автомобиля, который остановился, чтобы пропустить пешеходов.

Даниил Вовченко
ХК Северсталь
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